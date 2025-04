Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, nelle nuove indagini sequestrata la spazzatura della famiglia Poggi

Nell'ambitoriapertura dellesulla morte di Chiara, il 20 novembre 2023, a 16 anni dall’omicidio, allaè stata sottratta. Lo riporta l'Adnkronos, secondo cui il reperto venne catalogato come "numero 4 mozziconi di sigaretta MS prelevati dal sacchettopresso l'abitazione di via Pascoli di(presso abitazione)". La riapertura delleCol fascicolo aperto nel 2023, dopo il deposito delle consulenze, tra dicembre 2022 e gennaio 2023,difesa di Stasi, gli investigatori, coordinati dall'aggiunto di Pavia Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano, hanno raccolto infatti tutta una serie di reperti, anche andando a cercare nellanon solo di Sempio e familiari, ma anche, evidentemente al fine di raccogliere tracce per le comparazioni genetiche utili alla consulenza affidata ai genetisti Carlo Previderè e Pierangela Grignani.