Dele Alli Como il posto giusto per rilanciarsi | l’obiettivo è ancora il mondiale americano

Dele Alli è pronto a ripartire da Como: nonostante il brutto debutto con i lariani vuole dimostrare di essersi lasciato il peggio alle spalle Dopo un lungo periodo lontano dai campi tra infortuni e problemi personali, Dele Alli è tornato in campo con la maglia del Como, deciso a rimettersi in gioco e a dimostrare . Calcionews24.com - Dele Alli, Como il posto giusto per rilanciarsi: l’obiettivo è ancora il mondiale americano Leggi su Calcionews24.com è pronto a ripartire da: nonostante il brutto debutto con i lariani vuole dimostrare di essersi lasciato il peggio alle spalle Dopo un lungo periodo lontano dai campi tra infortuni e problemi personali,è tornato in campo con la maglia del, deciso a rimettersi in gioco e a dimostrare .

