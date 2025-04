Degrado in via Puccini | Bivacchi risse e rifiuti tra parco e area camper Servono telecamere

rifiuti di cibo, sacchetti di spazzatura e mozziconi di sigarette sono sparsi ovunque, "rendendo impossibile la pulizia e la fruizione del parco da parte delle famiglie e dei bambini della scuola vicina. Ogni tanto si scatenano anche risse, che richiedono l’intervento di volanti della polizia, come accaduto poche settimane fa". I residenti della zona Musicisti, in particolare tra via Rossini e via Puccini, sono esasperati. Dopo numerose di segnalazioni negli scorsi anni e dopo aver inviato una lettera nei mesi scorsi al Comune, lanciano ora un appello al sindaco Massimo Mezzetti e all’assessora alla sicurezza Alessandra Camporota, denunciando una situazione di "profondo Degrado e insicurezza che sta dilagando nel quartiere". Osservata speciale sono il parco di via Rossini, vicino la scuola Boccherini, e il parcheggio di fronte. Ilrestodelcarlino.it - Degrado in via Puccini: "Bivacchi, risse e rifiuti tra parco e area camper. Servono telecamere" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bottiglie di alcolici, lattine,di cibo, sacchetti di spazzatura e mozziconi di sigarette sono sparsi ovunque, "rendendo impossibile la pulizia e la fruizione delda parte delle famiglie e dei bambini della scuola vicina. Ogni tanto si scatenano anche, che richiedono l’intervento di volanti della polizia, come accaduto poche settimane fa". I residenti della zona Musicisti, in particolare tra via Rossini e via, sono esasperati. Dopo numerose di segnalazioni negli scorsi anni e dopo aver inviato una lettera nei mesi scorsi al Comune, lanciano ora un appello al sindaco Massimo Mezzetti e all’assessora alla sicurezza Alessandra Camporota, denunciando una situazione di "profondoe insicurezza che sta dilagando nel quartiere". Osservata speciale sono ildi via Rossini, vicino la scuola Boccherini, e il parcheggio di fronte.

