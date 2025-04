Il Consiglio dei ministri hail. Le novità riguardanopubblica, tutela del personale sul posto di lavoro,Si è concluso il Consiglio dei ministri con l’approvazione di un importante-legge in materia d

Ilgiornaleditalia.it - Decreto sicurezza approvato in CdM: norme su tutele legali per forze dell’ordine, vittime dell’usura e ordinamento penitenziario

Decreto Sicurezza approvato in Cdm: le novità dopo i rilievi del Quirinale.

Via libera al decreto sicurezza, tutele legali per le forze dell’ordine. Sit-in e scontri a Roma.

Decreto sicurezza. Meloni: 'Tutela legale per polizia e militari'. Sit in con scontri in piazza del Pantheon.

Via libera del CdM al decreto Sicurezza, arriva la tutela legale per militari e poliziotti.

Dl Sicurezza, ok dal Cdm: nuove tutele per agenti. Scontri polizia-manifestanti al sit-in.

Cosa c'è nel decreto Sicurezza, riveduto e corretto dal Colle.