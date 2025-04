Ilnapolista.it - De Zerbi smentisce L’Equipe: «Sono sempre al fianco dei miei giocatori. Leggere certe affermazioni mi ha infastidito»

Alla vigilia del match contro il Tolosa, decisivo per la corsa all’Europa, Deè intervenuto in conferenza stampa per parlare delle questioni interne della squadra rivelata n questi giorni da.«Oggimolto felice di essere l’allenatore dell’OM, perché adoro le sfide e le polemiche fanno parte del gioco. Ho vissuto una settimana difficile, come tutti gli altri. Il mio compito è tirare fuori il meglio dai. A Parigi ero orgoglioso di loro, lo stesso contro il Lens, e a Nizza li ho abbracciati tutti. Quando si perde senza aver dato il massimo, è frustrante, ma il mio atteggiamento èrivolto al bene del club e nel rispetto di tutti. Quello che è successo questa settimana è normale,dinamiche che accadono in ogni spogliatoio».Sui: «Saràmia priorità stare aldei, difendendoli in ogni circostanza.