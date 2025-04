De Zerbi shock | assist per il Milan ma un aspetto fa pensare male

Zerbi si scrive tra rotture, tensioni e un possibile ritorno in Italia: il Milan osserva, ma non è tutto oro quel che luccicaDe Zerbi shock: assist per il Milan, ma un aspetto fa pensare male (AnsaFoto) – serieanews.comCi sono settimane in cui le notizie si rincorrono, e poi ce ne sono altre in cui una sola notizia basta a ribaltare l’intero scenario. Succede quando un nome – forte, divisivo, carismatico – finisce al centro di una frattura. E in questo caso, il nome è quello di Roberto De Zerbi. La crepa, invece, si è aperta a Marsiglia. Ma le onde, si sa, viaggiano lontano. Anche fino a Milano.Perché nel momento esatto in cui il Milan riflette su chi raccoglierà l’eredità tecnica del prossimo ciclo, ecco che da L’Équipe arriva un retroscena che ha il sapore dell’occasione. Serieanews.com - De Zerbi shock: assist per il Milan, ma un aspetto fa pensare male Leggi su Serieanews.com Il futuro di Desi scrive tra rotture, tensioni e un possibile ritorno in Italia: ilosserva, ma non è tutto oro quel che luccicaDeper il, ma unfa(AnsaFoto) – serieanews.comCi sono settimane in cui le notizie si rincorrono, e poi ce ne sono altre in cui una sola notizia basta a ribaltare l’intero scenario. Succede quando un nome – forte, divisivo, carismatico – finisce al centro di una frattura. E in questo caso, il nome è quello di Roberto De. La crepa, invece, si è aperta a Marsiglia. Ma le onde, si sa, viaggiano lontano. Anche fino ao.Perché nel momento esatto in cui ilriflette su chi raccoglierà l’eredità tecnica del prossimo ciclo, ecco che da L’Équipe arriva un retroscena che ha il sapore dell’occasione.

