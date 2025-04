Anteprima24.it - De Luca: “Incontreremo imprese per prendere misure contro dazi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Nei prossimi giorni faremo degli incontri con il sistema delleper capire esattamente quali sono i volumi che possono essere toccati e pereventualied eventualidi sostengo. Certo è che si apre un periodo complicato anche perché le valutazioni fatte dal presidente americano sono in buona parte anche molto aleatorie, non corrette”. – Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della diretta facebook, affrontando il tema deistabiliti dal presidente Trump. Deha ricordato che la Campania “è la seconda in Italia a subire danni nel comparto agroalimentare” e che complessivamente sono tre i settori in cui la regione è colpita dalla misura americana: agroalimentare, automotive e sistema moda.