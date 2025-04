Dazi Usa Meloni | Preoccupati ma nessun allarmismo | Piazza Affari in calo come per l' attacco alle Torri Gemelle

Tgcom24.mediaset.it - Dazi Usa, Meloni: "Preoccupati ma nessun allarmismo" | Piazza Affari in calo come per l'attacco alle Torri Gemelle Leggi su Tgcom24.mediaset.it Fonti Ue: "Prime contromisure dal 15 aprile, altre a maggio". Tajani: "La risposta europea sarà meno dura". Trump: "Tratterei solo in cambio di offerte fenomenali". Urso: oggi partito il confronto tra Ue e Usa, serve cautela

Dazi Usa, Meloni: "Preoccupati ma nessun allarmismo" | Bloomberg: "Borse europee a picco, è la peggior settimana dal 2022". L'Europa apre negativa, Francoforte -0,60%. La Borsa di Milano scivola rapidamente e cede il 3,5% - Madrid: "Recessione? Presto per dirlo ma i dazi impoveriscono". Giorgia Meloni continua a dire di non essere preoccupata per i dazi Usa di Trump: cosa potrebbe esserci sotto. Meloni è "preoccupata" per i dazi, ma non vuole "allarmismi". Schlein e Conte: "Segua esempio della Spagna". Dazi Usa, ecco come sono stati calcolati e perché la formula usata da Trump è "sbagliata". Dazi, Ig Italia: Scenario principale è stagnazione Usa con spettro recessione -. Ne parlano su altre fonti

Meloni, preoccupata per i dazi, ma nessun allarmismo - "Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto. Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé. (ANSA) ... (msn.com)

Dazi Usa, Meloni: "Preoccupati ma nessun allarmismo" | Bloomberg: "Borse europee a picco, è la peggior settimana dal 2022" - Con l'entrata in vigore dei dazi Usa, voluti da Donald Trump, la tempesta travolge i mercati: le tariffe doganali Usa giovedì hanno mandato in fumo 2mila miliardi a Wall Street e 422 in Europa. L'indi ... (msn.com)

Dazi, Meloni: “Scelta Usa sbagliata, ma non alimentare allarmismo” - La premier al Tg1: "Bisogna aprire una discussione franca nel merito con gli americani. Prossima settimana confronto con le categorie produttive per cercare soluzioni" ... (dire.it)