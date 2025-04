Lanazione.it - Dazi Usa, la capacità di reagire farà la differenza

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 aprile 2025 – Per valutare appieno l’impatto deiamericani sull’economia fiorentina e toscana ci vorrà tempo. Ora siamo nella fase emotiva dell’annuncio e del conseguente straccio delle vesti. Una considerazione pacata ci può solo dire che alcuni prodotti tipici della Toscana della valle dell’Arno, come vino e olio, sono colpiti con durezza variabili in relazione alle quote di export. Lo è l’industria farmaceutica che nel nostro territorio conta colossi come Menarini; lo è l’industria manifatturiera che nel settore meccanico è meno conosciuta ma assai vivace; e lo è il settore della moda che da sempre sfrutta il brand di Firenze. Di massima, il ragionamento che possiamo fare sul danno economico in termini di export, che è certo, andrebbe ponderato azienda per azienda. Infatti, ci sono aziende che sono nelle condizioni di minimizzare l’impatto e, in un ragionevole lasso di tempo, sono in grado di effettuare adeguate compensazioni e aziende per le quali l’impatto è devastante.