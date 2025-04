Dazi Usa continua il crollo delle Borse | a Tokyo Nikkei -350%

Dazi da parte del presidente Usa Donald Trump: dopo che nella seduta di ieri, giovedì, Wall Street ha bruciato più di duemila miliardi di capitalizzazione e le Borse europee hanno chiuso in forte calo, oggi le Borse asiatiche arrancano per il secondo giorno consecutivo e il primo ministro del Giappone parla delle tariffe come "crisi nazionale". Il Fondo Monetario Internazionale, intanto, mette in guardia sul "rischio significativo per le prospettive globali" derivante dalla nuova politica economica degli Stati Uniti. Ecco tutte le notizie di oggi sui Dazi.IN AGGIORNAMENTOPremier Giappone: "Dazi sono una crisi nazionale"Il primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba, ha dichiarato che i Dazi imposti sui prodotti giapponesi dall'amministrazione Usa guidata da Donald Trump costituiscono una "crisi nazionale".

