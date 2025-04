Lapresse.it - Dazi, Trump: “Cina è andata in panico e non può permetterselo”

“Lase l’è giocata male, èin: l’unica cosa che non può permettersi!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donaldin un post sul social Truth, dopo l’imposizione da parte di Pechino diaggiuntivi del 34% su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti a partire dal 10 aprile.: “Per investitori in Usa è momento per diventare ricchi”“Per i molti investitori che stanno arrivando negli Stati Uniti e investendo enormi somme di denaro, le mie politiche non cambieranno mai. Questo è un momento ottimale per diventare ricchi, più ricchi che mai!!!”. È quanto scrive sempre Donaldin un altro post sul social Truth.