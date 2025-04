Dazi Meloni | Il settore auto colpito in maniera importante sospendiamo il Green Deal

Meloni è tornata a parlare delle conseguenze dei Dazi americani sul settore dell’automotive e delle possibili contromisure da adottare. Durante una visita alla Nave Scuola Amerigo Vespucci a Ortona, ha dichiarato: «Dobbiamo lavorare sulla competitività delle nostre imprese. Sappiamo che c’è il settore auto colpito dai Dazi in maniera importante, quindi forse dovremmo ragionare sul sospendere le norme del Green Deal relative al settore dell’automotive».Giorgia Meloni (Imagoeconomica).La premier ha poi ribadito la necessità di rivedere il patto di stabilità e accelerare sulle riforme energetiche, sottolineando che l’allarmismo sulle misure americane potrebbe essere più dannoso del problema stesso: «Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé. Lettera43.it - Dazi, Meloni: «Il settore auto colpito in maniera importante, sospendiamo il Green Deal» Leggi su Lettera43.it Giorgiaè tornata a parlare delle conseguenze deiamericani suldell’motive e delle possibili contromisure da adottare. Durante una visita alla Nave Scuola Amerigo Vespucci a Ortona, ha dichiarato: «Dobbiamo lavorare sulla competitività delle nostre imprese. Sappiamo che c’è ildaiin, quindi forse dovremmo ragionare sul sospendere le norme delrelative aldell’motive».Giorgia(Imagoeconomica).La premier ha poi ribadito la necessità di rivedere il patto di stabilità e accelerare sulle riforme energetiche, sottolineando che l’allarmismo sulle misure americane potrebbe essere più dannoso del problema stesso: «Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé.

Dazi: Piazza Affari sprofonda come l'11 settembre. Meloni: "Valutare sospensione Green Deal su auto" - Nuovo crollo dei future (S&P -3,4%) dopo risposta Cina ai dazi Usa. Meloni: nessun allarmismo sui dazi, ragionare su sospensione Green Deal per l’automotive. Dazi, Meloni: "Trovare soluzione. Ragionare su sospensione Green Deal per automotive". Dazi, Meloni: «Sospendere il green deal per il settore delle auto. Sono preoccupata, ma necessario trattare con gli Usa». Dazi, Meloni: «Sono preoccupata. Ragionare sulla sospensione del Green Deal per il settore auto» VIDEO. Meloni chiede di sospendere il green deal per il settore auto. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Meloni: «Il settore auto colpito in maniera importante, sospendiamo il Green Deal» - Giorgia Meloni è tornata a parlare delle conseguenze dei dazi americani sul settore dell’automotive e delle possibili contromisure da adottare. Durante una visita alla Nave Scuola Amerigo Vespucci a O ... (msn.com)

Meloni chiede di sospendere il green deal per il settore auto - La necessità di collaborare, non di dividere: in questo momento è fondamentale trovare soluzioni condivise anziché aumentare le distanze secono la Premier ... (msn.com)

Meloni sui dazi: «Ragionare su sospensione del Green Deal per il settore auto» - «Non penso che in una fase come questa sia più utile divaricare ulteriormente, credo che la cosa utile da fare sia continuare a cercare delle soluzioni comuni» ... (msn.com)