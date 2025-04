Ilfattoquotidiano.it - Dazi, il premier giapponese Ishiba: “Sono una crisi nazionale”. La Borsa di Tokyo perde oltre il 3%

imposti da Donald Trump a Washington si riverberano sull’estremo oriente. Ladiil 3% a metà giornata: con gli scambi ancora in corso, l’indice Nikkei 225 – in ribasso sin dall’inizio della seduta – è in ribasso del 3,50% a 33.517,50 punti. Le aziende giapponesii maggiori investitori negli Stati Uniti, ma Trump ha annunciato una pesante imposta del 24% sulle importazioni dallo stretto alleato degli Usa come parte delle imposte “reciproche” globali. Le misure americane “posessere definite unae il governo sta facendo del suo meglio con tutte le parti” per ridurne l’impatto, ha affermato il primo ministro nipponico Shigeru. Il leader del Partito liberal democratico (Ldp) ha tuttavia chiesto un approccio “calmo” ai negoziati con l’amministrazione Trump.