Dazi dagli Usa preoccupati anche i sindacati | Il rischio è che paghino i lavoratori

FIRENZE –Usa,per le possibili ricadute occupazionali. “L’agroalimentare è un settore strategico per la regione Toscana – dice il segretario generale della Flai Cgil, Mirko Borselli – Ha oltre 1 miliardo di euro di export made in Tuscany, di cui oltre il 90 per cento composto da vino ed olio, prodotti che al pari degli altri settori merceologici verranno gravemente colpiti daiUsa. In Toscana il settore conta 80mila tra lavoratrici e(il 5% dell’occupazione subordinata della nostra regione), di cui 58mila in agricoltura e 22mila nell’industria alimentare, e questa guerra commerciale lanciata da Trump colpirà sia le aziende e sia chi lavora (con un fortedi riduzione dell’occupazione), perché tocca sempre alle lavoratrici e aia pagare sulla propria pelle il prezzo più“Chiediamo alle istituzioni – dice – di muoversi rapidamente attraverso interventi capaci di tutelare il settore del Made in Tuscany agroalimentare che è un fiore all’occhiello che tutto il mondo ci invidia.