Dazi Casucci | Mettere da parte i colori politici e fare di tutti per salvaguardare le nostre imprese

Dazi, Casucci: “Mettere da parte i colori politici e fare di tutti per salvaguardare le nostre imprese” Il Consigliere Casucci ha depositato una mozione sui Dazi statunitensi che verrà discussa nel prossimo consiglio regionale L' annuncio del Presidente Trump sull'introduzione dei Dazi americani nei confronti del mercato europeo, ha generato insicurezza e preoccupazione anche tra gli imprenditori toscani che chiedono a gran voce lumi sul proprio futuro. A tal proposito il Consigliere Regionale Marco Casucci ha depositato una mozione, sottoscritta anche dal collega di gruppo Andrea Ulmi, che verrà discussa nel prossimo consiglio regionale e volta ad impegnare l'assise a sostenere ogni iniziativa promossa dal Governo, utile a tutelare il Made in Italy e a promuovere un dialogo tra le parti interessate, inclusi gli imprenditori, le associazioni di categoria, i sindacati regionali per definire una strategia condivisa. Lanazione.it - Dazi, Casucci: “Mettere da parte i colori politici e fare di tutti per salvaguardare le nostre imprese” Leggi su Lanazione.it Arezzo, 4 aprile 2025 –: “dadiperle” Il Consigliereha depositato una mozione suistatunitensi che verrà discussa nel prossimo consiglio regionale L' annuncio del Presidente Trump sull'introduzione deiamericani nei confronti del mercato europeo, ha generato insicurezza e preoccupazione anche tra gli imprenditori toscani che chiedono a gran voce lumi sul proprio futuro. A tal proposito il Consigliere Regionale Marcoha depositato una mozione, sottoscritta anche dal collega di gruppo Andrea Ulmi, che verrà discussa nel prossimo consiglio regionale e volta ad impegnare l'assise a sostenere ogni iniziativa promossa dal Governo, utile a tutelare il Made in Italy e a promuovere un dialogo tra le parti interessate, inclusi gli imprenditori, le associazioni di categoria, i sindacati regionali per definire una strategia condivisa.

Dazi, Casucci: “Mettere da parte i colori politici e fare di tutti per salvaguardare le nostre imprese”. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Meloni: «Misura sbagliata». E il governo pensa ad aiuti per i comparti più colpiti - ROMA Una misura «sbagliata» che «non conviene a nessuna delle parti». A stretto giro dall’annuncio di Donald Trump, che ha calato le sue carte sui dazi ... (ilmessaggero.it)

Dazi, Scocchia (Illycaffé): «Valutiamo se trasferire parte della produzione in Usa» - Facciamo scouting, facciamo un lavoro di valutazione per capire se una parte di quanto vendiamo sul ... il fiato sospeso per capere se arriveranno dazi sul caffè». Lo ha detto la ad di ... (corriere.it)