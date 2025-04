Udine20.it - Dati turismo a Udine: 200.000 turisti in più rispetto al 2023

Leggi su Udine20.it

200.000più nel corso del 2024al. Il Natale si conferma il periodo clou con 43.827 pernottamenti in più da fuori provincia. Valore degli acquisti in crescita del 10%. Sono alcuni deiraccolti dal Laboratorio di Geomatica dell’Università diche ha analizzato le statistiche derivanti daidelle celle telefoniche e del servizio di pagamenti Mastercard, mettendo in relazione presenze, provenienze e e spesa.Una ricerca approfondita, presentata oggi dal Vice Sindaco Alessandro Venanzi insieme ai referenti del progetto, coordinati da Salvatore Amaduzzi dell’ateneo friulano. Un documento che attesta l’efficacia delle strategie adottate dall’amministrazione e offre informazioni precise e puntuali per sviluppare, in sinergia con le categorie, una linea d’azione condivisa per il futuro economico della città.