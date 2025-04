Danno lieve ottimo umore Nanni Moretti | cuore in recupero

Nanni Moretti sono stabili": lo ha detto il professor Domenico Gabrielli, direttore di Cardiologia dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove il regista (classe '53) è arrivato mercoledì nel tardo pomeriggio, per una sindrome coronarica acuta. Moretti aveva già avuto un infarto lo scorso ottobre e in passato ha anche affrontato il linfoma Hodgkin, documentato nel suo film Caro diario (1993), e vent'anni dopo un altro tumore. "È andato tutto al meglio, il decorso è regolare e il Danno fortunatamente è stato lieve" ha aggiunto Gabrielli, spiegando che nella cura dell'infarto acuto, il tempo è fondamentale: "Quello che colpisce è la rapidità con cui Nanni Moretti ha riconosciuto correttamente i sintomi (dolore profondo al torace, al dorso, alle spalle, al collo e alle braccia) ed è arrivato subito all'ospedale: la sindrome coronarica acuta è stata prontamente trattata con un'angioplastica sulla coronaria.

