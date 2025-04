Movieplayer.it - Dandadan: pubblicate novità sulla seconda stagione, compreso un nuovo personaggio

Leggi su Movieplayer.it

Il sito ufficiale dell'anime televisivo diha svelato diversein vista della, come unmembro del cast, unteaser e la première. Sono state rivelate ufficialmente alcune interessantidi: unmembro del cast, Mutsumi Tamura, si unisce per dare vita aldi Evil Eye, mentre la serie si prepara a rinnovare il suo universo tra misteri paranormali e uno strano romanticismo adolescenziale.: pronti per la? Basata sul manga omonimo di Yukinobu Tatsu, laè pronta a catturare l'immaginazione degli appassionati. La nuovadebutterà in streaming a livello mondiale a luglio 2025, mentre il trailer, già disponibile online, lascia intravedere un assaggio di ciò che ci aspetta.