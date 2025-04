Tutto.tv - Damiano e Flavia mentono a UeD? Gianni e Tina li sbugiardano, Maria senza parole

Leggi su Tutto.tv

La puntata del 4 aprile di Uomini e Donne è stata molto movimentata. Dopo un inizio scoppiettante a causa di alcuni scontri tra Sabrina, Giuseppe ed altri cavalieri e dame del parterre, si è passati ad una coppia, che ha suscitato un certo clamore, ovvero,. I due sono stati accusati di aver raccontato delle bugie. Caos al Trono Over di Uomini e Donne a causa di: qualcosa non torna sulla coppiaGrandi polemiche nella puntata di oggi di Uomini e Donne. A rendere gli animi particolarmente infuocati sono stati. I due si sono conosciuti da pochissimo ed hanno avuto la loro prima uscita. Sin dal primo momento, però, si sono trovati molto bene, al punto da decidere di trascorrere la notte insieme. Nel momento in cui è trapelata questa informazione, però, i due ci hanno tenuto a ribadire di non aver fatto nulla, non si sarebbero neppure baciati.