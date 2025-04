Bergamonews.it - Dall’ingegneria alla compliance aziendale: la storia di un percorso di eccellenza

Laureatosi in ingegneria nel 1999, Mauro Ardizzone ha iniziato la sua carriera occupandosi di direttiva macchine e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo un’importante esperienza da dirigente d’azienda, maturata in Italia e all’estero, nel 2005 sceglie la libera professione, fondando prima uno studio professionale e poi una società specializzata in.Oggi lo Studio Ardizzone S.r.l. è un punto di riferimento per le aziende, offrendo consulenza e formazione in sicurezza sul lavoro, privacy e GDPR, certificazioni ISO, modelli organizzativi 231, sicurezza alimentare, prevenzione incendi, medicina del lavoro e gestione ambientale. Con un team di oltre 25 esperti, lo Studio affianca più di mille aziende su tutto il territorio nazionale, garantendo non solo la conformità normativa, ma anche un approccio orientato al benessere dei lavoratori ecrescita sostenibile.