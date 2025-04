Ilfattoquotidiano.it - Dalla “sindrome del sedere morto” all’aumento di tumori, patologie cardovascolari e disturbi mentali: cosa succede a stare seduti tutto il giorno

“La sedentarietà, una malattia del XXI secolo”, titola una review del 2019, che denuncia lo scarso movimento fisico come una problematica che interessa un terzo della popolazione globale e rappresenta un importante problema di salute pubblica. A evidenziarne ancora una volta i pericoli è uno studio pubblicato a febbraio sul Journal of American College of Cardiology, condotto su 90.000 persone con età media di 62 anni, per quasi la metà donne. Secondo gli studiosi, il rischio di futuri eventi cardiovascolari (e di morte) aumenta standopiù di 10,5 ore al. Del resto chi fa poco movimento si ritrova più facilmente in sovrappeso e con livelli più alti di pressione, colesterolo e trigliceridi – tutti fattori di rischio per lecardiovascolari. Avverte il dott. Joaquin Cigarroa, cardiologo all’Heart Hospital di Austin (Texas), in una recente intervista rilasciata a Kxan (affiliata texana della NBC): “Il cuore è come il motore di un’auto, perciò si deve continuare a tenere in movimento l’olio.