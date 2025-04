Dalla Regione Lazio 300mila euro all’anno per orfani di femminicidio | approvato emendamento Pd

orfani di femminicidio, soprattutto in questi giorni in cui assistiamo all’efferatezza di due femminicidi in poche ore, che stavolta hanno tolto la vita alle due giovani studentesse, Ilaria Sula e Sara Campanella". Leggi su Fanpage.it Le consigliere del Pd Mattia e Battisti: "Fondamentale che le Istituzioni si facciano carico deglidi, soprattutto in questi giorni in cui assistiamo all’efferatezza di due femminicidi in poche ore, che stavolta hanno tolto la vita alle due giovani studentesse, Ilaria Sula e Sara Campanella".

