Dalla Grecia allo Spazio è la notte del classico

Licei classici monzesi e brianzoli aperti questa sera dalle 18 fino a mezza, in grande spolvero, con tappeti rossi, luci soffuse, abiti eleganti e allestimenti che richiamano l’antica Roma o Atene. È la “Nazionale del Liceo“, giunta alla sua XI edizione, sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, in più di 350 licei classici. Per la terza volta, ai licei italiani si uniscono 17 licei stranieri di Croazia, Francia (Île de la Réunion),, Turchia, Norvegia, Romania e Serbia. L’idea di partenza si è rivelata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il liceo, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, è ancora pieno di vitalità ed è popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti.