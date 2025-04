Dal 2026 strisce blu a Noale ma prima ora di sosta resta gratuita

Noale avrà le strisce blu in centro storico. Ci sarà «una svolta nella fruizione delle nostre amate piazze», spiega l'assessore alla Viabilità, Livio Malvestio, che apre ai parcheggi a pagamento in Piazza Castello e Piazza XX Settembre, con la prima ora di sosta che rimarrà gratuita. Il.

