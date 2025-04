Romadailynews.it - Dal 10 Aprile in sala “Una Vita Da Sogno – L’abbaglio” opera prima di Alessandra Cardone

Leggi su Romadailynews.it

Dal 10inUnaDadicon Andrea Simonetti, Denise Tantucci e Christopher Backus Prodotto da Scirocco Films e distribuito da Unicorn e 102 DistributionAntemercoledì 2al DB di Lecce alla presenza della registaEsce indal 10UnaDa, ispirata a una storia vera, dicon Andrea Simonetti (Upside down, Il commissario Ricciardi) Denise Tantucci (Buio, Tre Piani) e Christopher Backus (Rogue Hostage, Will&Grace).Il film scritto dalla stessa, è stato girato in Puglia tra Lecce, Castro, Giuggianello, Melendugno, Otranto, Specchia e Tricase ed è prodotto da Angelo Laudisa e Alessandro Valenti per Scirocco Films, con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.