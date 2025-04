Da You a Black Mirror | le serie tv più attese di questo aprile 2025

aprile 2025 – La primavera del 2025 rappresenta per le serie tv un momento cruciale. Molte delle produzioni più amate dal pubblico arriveranno, infatti, in queste settimane alla loro stagione finale e il pubblico è in grande fermento. Non mancheranno, ovviamente, anche le nuove stagioni degli show a episodi che – pur non essendo ancora arrivati al finale assoluto – hanno riscosso grande successo negli anni passati e continueranno, dunque, a cavalcare l’onda delle visualizzazioni. E, ovviamente, ci sarà spazio anche per qualche novità nei cataloghi streaming. Ecco quali sono le serie tv che attendiamo con più impazienza. The Handmaid’s Tale 6 – TimVision, 8 aprile L’ultima puntata della quinta stagione di ‘The Handmaid’s Tale’ (anche nota come ‘Il racconto dell’ancella’) è stata trasmessa in Italia nel novembre del 2022. Quotidiano.net - Da You a Black Mirror: le serie tv più attese di questo aprile 2025 Leggi su Quotidiano.net Roma, 4– La primavera delrappresenta per letv un momento cruciale. Molte delle produzioni più amate dal pubblico arriveranno, infatti, in queste settimane alla loro stagione finale e il pubblico è in grande fermento. Non mancheranno, ovviamente, anche le nuove stagioni degli show a episodi che – pur non essendo ancora arrivati al finale assoluto – hanno riscosso grande successo negli anni passati e continueranno, dunque, a cavalcare l’onda delle visualizzazioni. E, ovviamente, ci sarà spazio anche per qualche novità nei cataloghi streaming. Ecco quali sono letv che attendiamo con più impazienza. The Handmaid’s Tale 6 – TimVision, 8L’ultima puntata della quinta stagione di ‘The Handmaid’s Tale’ (anche nota come ‘Il racconto dell’ancella’) è stata trasmessa in Italia nel novembre del 2022.

Da You a Black Mirror: le serie tv più attese di questo aprile 2025. I titoli Netflix di aprile 2025: tornano 'You' e 'Black Mirror'. Netflix: film e serie tv di aprile 2025, dalle nuove stagioni di Black Mirror e You al medical drama Pulse. Black Mirror, Stagione 7: I Titoli dei 6 nuovi episodi della serie Netflix - HD - Serie TV (2011). Le serie tv da vedere ad aprile 2025. Netflix: film e serie tv di aprile 2025, dalle nuove stagioni di Black Mirror e You al medical drama Pulse. Ne parlano su altre fonti

Da You a Black Mirror: le serie tv più attese di questo aprile 2025 - Black Mirror 7 – Netflix, 10 aprile La settima stagione di ... ma potrebbe nascondere qualche sorpresa. You 5 – Netflix, 24 aprile Anche ‘You’ arriverà nel 2025 alla sua conclusione. Il finale della ... (quotidiano.net)

Serie tv Netflix, le novità di aprile 2025: Stranger Things torna (con una storia inedita) insieme a Black Mirror e You - Un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma di streaming, tanti grandi ritorni e nuovi prodotti in catalogo, dalle serie thriller alle commedie spassose. (libero.it)

Netflix: film e serie tv di aprile 2025, dalle nuove stagioni di Black Mirror e You al medical drama Pulse - Tante serie tv e un omaggio al cinema italiano d'autore: l'aprile 2025 di Netflix inizia con la nuova serie Pulse e prosegue con lo show di David Letterman, le nuovi stagioni di Black Mirror e You, me ... (msn.com)