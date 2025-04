Anteprima24.it - Da Palomonte a Balvano, un salernitano al comando della stazione carabinieri in Basilicata

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ originario di, il maresciallo deiGerardo Grossi, neo comandantedeidi, in. Quarant’anni, sposato, padre di due bambini, residente nel territorio del comune di Buccino, Grossi vanta un importante curriculum nell’Arma dei.Proveniente daiNas di Potenza dove ha svolto ben dodici anni di servizio come appuntato ed effettuando indagini importanti che hanno portato a oltre 60 arresti trae provincia di Salerno, Grossi ha anche ricevuto ben cinque encomi alla carriera per l’attività di Polizia giudiziaria svolta. Dallo scorso anno però, dopo aver conseguito il grado di maresciallo dei, Grossi è approdato nel comune didove da agosto ha svolto il ruolo di vicecomandantee dove tra qualche ora, a partire da lunedì, ne assumerà ilcome maresciallo capo deialla guidalocaledi