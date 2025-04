Custodia chiusa per detenuti di Alta sicurezza | circolare Dap contro la supremazia criminale

Custodia chiusa per i detenuti di Alta sicurezza". È quanto si legge in una circolare del Dap risalente allo scorso 27 febbraio di cui il quotidiano Il Fatto ha oggi anticipato il contenuto. Lo scopo è di evitare di incoraggiare "contatti e aggregazione tra la popolazione carceraria, aumentando il rischio dell'espandersi della supremazia criminale dei detenuti con maggiore caratura criminale", come ad esempio "capi ed esponenti delle consorterie mafiose e terroristiche". Quotidiano.net - Custodia chiusa per detenuti di Alta sicurezza: circolare Dap contro la supremazia criminale Leggi su Quotidiano.net C'è "l'assoluta necessità dellaper idi". È quanto si legge in unadel Dap risalente allo scorso 27 febbraio di cui il quotidiano Il Fatto ha oggi anticipato il contenuto. Lo scopo è di evitare di incoraggiare "contatti e aggregazione tra la popolazione carceraria, aumentando il rischio dell'espandersi delladeicon maggiore caratura", come ad esempio "capi ed esponenti delle consorterie mafiose e terroristiche".

