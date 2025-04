Davidemaggio.it - Cucine da Incubo per la prima volta all’estero

Sono tante ledada salvare. Per questo, per l’undicesima edizione in onda da domenica 6 aprile, Antonino Cannavacciuolo ha deciso di spingersi fino. Una vera e propria novità per il programma di Sky Uno, pronto ad intrattenere i telespettatori per sette settimane. Lapuntata avrà infatti come location Rottendorf, piccola cittadina situata tra Francoforte e Norimberga, nel centro della Germania. E’ proprio lì che si trova il ristorante La dolce Napoli.da11 parte da ‘La dolce Napoli’ in GermaniaIl ristorante ‘La dolce Napoli’ ha come proprietari Roberto e sua moglie Enza, coppia di origini partenopee che si è trasferita in Germania da oltre venti anni. Da qualche tempo, i clienti non sono più soliti entrare nel loro ristorante. Col passare del tempo, la cucina ha ormai ben poco di italiano e l’atmosfera che si respira all’interno del locale non invoglia la clientela a varcare la soglia d’ingresso.