Crystal Palace-Brighton il pronostico di Premier | puntiamo sugli attacchi tra Over e Multigol

Non c’è un attimo di respiro in Inghilterra, che dopo aver archiviato l’ultimo turno infrasettimanale con il derby di Londra tra Chelsea e Tottenham (1-0), è pronta a vivere la 31ª giornata di un’appassionanteLeague. Sì parte sabato 5 aprile con Everton-Arsenal, prima di passare alle tre gare delle 16:00, tra le quali figura anche un interessante. Squadre in campo a Selhurst Park con ambizioni decisamente diverse l’una dall’altra, tra chi vuole solo portare a termine dignitosamente il proprio campionato e chi invece si gioca l’Europa.E non possono certo lamentarsi i tifosi delle Eagles per il percorso fatto fin qui dai ragazzi di Glasner, che hanno ottenuto la salvezza con ampissimo anticipo e giocano spensierati ormai da settimane. 40 punti in classifica (con una partita da recuperare contro il Newcastle) sono un buon bottino, e prima del pareggio acciuffato in extremis sul campo del Southampton fanalino di coda, la serie di vittorie consecutive era arrivata a tre.