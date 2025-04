Crollo delle Borse Americane Primo Effetto Interno dei Dazi Voluti da Trump!

Borse Americane hanno subito un Crollo significativo a seguito dell'annuncio dei nuovi Dazi commerciali da parte del presidente Donald Trump, segnando una giornata nera per i mercati finanziari globali. La decisione di Trump di imporre tariffe su larga scala ai principali partner commerciali degli Stati Uniti, tra cui Cina, Canada e Messico, ha scatenato .

Il primo effetto dei dazi di Trump al resto del mondo: le borse in crollo sulle due sponde dell'Atlantico. Dazi, task force a Palazzo Chigi. Wall Street brucia 2mila miliardi. Macron: "Scelta brutale" - Vance, il crollo di Wall Street? Mi aspettavo peggio. Dazi, le Borse bruciano 2500 miliardi. Milano -3,6%. Meloni: non è una catastrofe, no a contro-dazi. Terremoto dazi, Trump sconvolge il mondo e innesca crollo Wall Street & co. "E' il peggio del peggio". Casa Bianca: «Crollo della Borsa? Le aziende prosperano». La cinese DeepSeek spaventa le big tech americane: Nvidia crolla in pre-market. Ne parlano su altre fonti

I dazi affondano le Borse, il crollo di Wall Strett: 2.000 miliardi mandati in fumo in un solo giorno - È andata peggio del previsto e i mercati hanno accusa il colpo. Ma non è il panico. Una consolazione. Le Borse Usa se la cavano con un -5,53% per il Nasdaq, -4,36% per ... (ilmessaggero.it)

Borse a picco dopo i dazi, Wall Street brucia 2.000 miliardi. Milano cede il 3,6%, Parigi -3,35: male lusso e banche - È il giorno nero delle Borse mondiali dopo l'annuncio di Donald Trump sui dazi. Ecco tutte le notizie in diretta. (ilmessaggero.it)

Borse, scattano i dazi cinesi: e l’incubo recessione fa crollare Wall Street - Insieme ai mercati americani hanno chiuso in rosso ... mentre la Germania in rosso dell’1,8% e la borsa francese dello 0,9%. I fattori di questo crollo sono diversi: Wall Street sta perdendo ... (ilmattino.it)