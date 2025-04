Crisi borsa crolla Piazza Affari come accadde l’11 settembre 2001

Giornata da incubo per la borsa di Milano, con il Ftse Mib che ha toccato un calo superiore al 7,5 per cento, registrando una delle peggiori sedute della sua storia. Un crollo simile non si vedeva dall'11 settembre 2001, giorno dell'attacco alle Torri Gemelle, quando l'indice aveva perso il 7,57 per cento. Gli altri crolli recenti della borsa milanese, dalla Brexit al fallimento di Lehman Brothers. Questo ribasso si inserisce nella lista delle dieci peggiori sedute di sempre per Piazza Affari, dominata dal tracollo del 24 giugno 2016, quando il post-referendum sulla Brexit aveva fatto crollare il listino del 12,48 per cento. Tra gli altri momenti critici si ricordano il 6 ottobre 2008, con il fallimento di Lehman Brothers (-8,24 per cento), e le due Crisi finanziarie del 2008 e 2011, con ribassi significativi il 10 ottobre 2008 (-7,14 per cento), il 1° novembre 2011 (-6,80 per cento) e il 16 ottobre 2008 (-6,78 per cento).

