Quotidiano.net - Crescita dei Vini Maremmani: Vermentino e Ciliegiolo Protagonisti a Vinitaly 2024

Leggi su Quotidiano.net

Insieme al Brunello di Montalcino, nelè stata l’unica denominazione in controtendenza in Toscana: mentre nel complesso il Vigneto Toscana perdeva l’1,5% dell’imbottigliato, in Maremma si è registrato un ottimo +8,15% a circa 7 milioni e mezzo di bottiglie. Forte di questo dato, il Consorzio Tuteladella Maremma Toscana si appresta a soffiare proprio ataly sulle prime dieci candeline di un movimento dunque in, e comunque già ben caratterizzato, benché ancora giovane. Due infatti i-icona che si sono ormai decisamente affermati nel corso degli anni, e che si riflettono sul panorama delle presenze al Palafiere di Verona: iltra i bianchi, sicuramente il più rappresentativo (da solo vale 2 milioni 370mila bottiglie, il 32% dell’intera Doc) e iltra i rossi, emblema di come un vitigno autoctono si possa affermare fino a rappresentare una bandiera.