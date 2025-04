Dilei.it - Cozze e frutti di mare, cinque consigli per un consumo sicuro

Leggi su Dilei.it

Difficile resistere. Tra, vongole, capesante per arrivare fino a ostriche e simili, le leccornie si assommano. E non solo sul fronte del gusto. Sotto l’aspetto nutrizionale i molluschi bivalvi si caratterizzano per la loro ricchezza in iodio e ferro e, purtroppo, per l’elevato contenuto di sale, che può avere azioni sulla pressione arteriosa. Attenzione deve fare anche chi soffre di iperuricemia, e magari è più soggetto da attacchi di gotta.Detto questo, pensiamo al piacere della tavola. Ma teniamo presente che ci vuole attenzione: occorre acquistare idida rivenditori sicuri e soprattutto, se ci sono persone che potrebbero avere problemi anche dalla minima alterazione dei cibi, ricordare di cuocerli a dovere.Debbono fare particolare attenzione aldidinon adeguatamente cucinati le donne in gravidanza, gli anziani e i bambini che hanno problemi a carico del sistema immunitario.