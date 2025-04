Amica.it - Cosa ci dicono le celeb con le loro T-shirt

Tra le tendenze Y2K più amate dalleci sono le quote T-: magliette con scritte in bella vista che trasmettono molto più di quanto si possa pensare. Ironiche e irriverenti, si abbinano in tanti modi.Kaia Gerber è una grande sostenitrice delle quote T-, tanto da avere creato un suo merchandising disponibile su Library Science, mentre Dua Lipa è stata avvistata a Sydney con una canotta "hardcore" di Stella McCartney, una gonna in pizzo e delle ballerine Tabi di Maison Margiela. Non solo scritte ma anche T-che ritraggono personaggi famosi, come quella di Balenciaga indossata da Nicole Kidman con raffigurata sé stessa. Nel video di Amica.it, si scoprono anche le magliette di Bella Hadid e Cara Delevingne. GUARDA LE FOTOT-cult: le più famose di film e serie tv