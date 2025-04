Corteo contro i tagli all’istruzione studenti bruciano una maxi bandiera dell’Europa davanti al ministero

studenti delle università e delle scuole superiori, hanno bruciato con alcuni fumogeni, ai piedi del ministero dell'Istruzione e del Merito (MUR), la bandiera dell'Unione europea, per protestare da un lato contro i tagli all'istruzione e dall'altro contro i finanziamenti agli armamenti. Allo sciopero hanno aderito anche i precari della ricerca, delle scuole e i sindacalisti di Usb.L'articolo Corteo contro i tagli all'istruzione, studenti bruciano una maxi bandiera dell'Europa davanti al ministero proviene da Il Fatto Quotidiano.

