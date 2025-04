Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Last minute scudetto”

: “”">Lunedì il Napoli farà visita al Bologna, una delle squadre più in forma del momento. Come racconta Fabio Mandarini sul, il gruppo allenato da Vincenzo Italiano gioca un calcio spettacolare e vincente: sei successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia e una striscia aperta di sei vittorie di fila in casa hanno proiettato i rossoblù fino al quarto posto, in piena zona Champions.Una trasferta che si preannuncia molto complicata per il Napoli, soprattutto alla luce del rendimento recente lontano dal Maradona. Come evidenziato da Mandarini sulle colonne del, l’ultima vittoria esterna dei partenopei risale al 18 gennaio a Bergamo contro l’Atalanta: da allora tre pareggi, una sconfitta e appena un punto conquistato tra Como e Venezia.