Convocazione all' Ispettorato del lavoro per i dipendenti del Gruppo Orizzonte

Il prossimo 9 aprile si terrà un incontro all'Ispettorato del lavoro per i lavoratori del Gruppo Orizzonte che applica "un contratto cosiddetto pirata - spiega Gianfranco Cartisano, segretario della Uiltucs di Latina - e che stralcia mensilmente circa 300 euro di salario al ribasso rispetto al.

Convocazione all'Ispettorato del lavoro per i dipendenti del Gruppo Orizzonte. Controversie di lavoro: dove si può concludere validamente un accordo conciliativo. Sos ispettori del lavoro in Sicilia, Albano: "Filo diretto con Roma per colmare le carenze". Pendenze alle terme, i sindacati: "Tentativo di conciliazione, i dipendenti potranno liberamente aderire". Emersione 2020 – Per l’archiviazione occorre la prova effettiva dell’invio della convocazione alle parti per la firma del contratto di soggiorno. Potenza, incidente sul lavoro: morto un operaio edile di 44 anni. "Più sicurezza". Ne parlano su altre fonti

