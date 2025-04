Convocato il Consiglio comunale per deliberare su Sidra e Hydro Catania

Consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, ha Convocato l’Aula per lunedì 7 aprile alle ore 19. All’ordine del giorno un’unica delibera: l’autorizzazione al versamento pro quota di 117.900 euro da parte di Sidra S.p.A., società in house del Comune, in conto del futuro. Cataniatoday.it - Convocato il Consiglio comunale per deliberare su Sidra e Hydro Catania Leggi su Cataniatoday.it Il presidente deldi, Sebastiano Anastasi, hal’Aula per lunedì 7 aprile alle ore 19. All’ordine del giorno un’unica delibera: l’autorizzazione al versamento pro quota di 117.900 euro da parte diS.p.A., società in house del Comune, in conto del futuro.

