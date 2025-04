Lanazione.it - “Controvento”. Il diario controcorrente di Carbini presentato in Regione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 04 aprile 2025 – Quarantena, distanziamento sociale, tamponi, Recovery Plan. Termini che per mesi hanno scandito le nostre giornate e che oggi sembrano affiorare soltanto nei ricordi di un tempo sospeso e drammatico. Parole ed espressioni che, tuttavia, meritano di essere conservate nella memoria collettiva. A raccoglierle con ostinazione è stato Francesconel suo libro, edito da Aska,ufficialmente presso la sede della Giunta regionale a Palazzo Strozzi Sacrati. Un’opera nata dalla volontà di non lasciar cadere nell’oblio un periodo che ha segnato in profondità la società italiana, tra lutti, privazioni, e riflessioni inedite sul senso stesso della libertà. “Il periodo della pandemia – ha dichiarato il presidente dellaToscana, Eugenio Giani – è una stagione che ha profondamente segnato la nostra comunità e le nostre vicende individuali.