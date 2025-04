Dailymilan.it - Conte-Milan, per il futuro rossonero l’attuale tecnico del Napoli

, l’allenatore è tra i nomi sotto osservazione per la panchina rossonera: ecco cosa si sa.Antoniocontinua a essere uno dei nomi più ricercati nel panorama calcistico italiano. Nonostante il passare degli anni e le varie sessioni di mercato, ilsalentino resta sempre un’opzione di prestigio per i top club della Serie A. Attualmente legato alcon un contratto fino al 30 giugno 2027, che gli garantisce uno stipendio di 6,5 milioni di euro netti all’anno, il suoè oggetto di discussione.Già nella scorsa estate, prima che ilpuntasse su Paulo Fonseca, la dirigenza rossonera aveva valutatocome possibile allenatore. Ora il suo nome torna di attualità per la panchinaista, anche se la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa. Tuttavia, resta da capire seresterà alla guida delanche nella prossima stagione.