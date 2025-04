Quotidiano.net - Consorzio Vini Valle d’Aosta punta su Petite Arvine e Torrette al Vinitaly

Leggi su Quotidiano.net

Fare ordine. Questo il primo obiettivo del, realtà che rappresenta la quasi totalità (97%) della produzione Doc regionale, fatta per il 60% di rossi e per il 40% di bianchi, più un piccola quota (60-70mila bottiglie) di spumanti. Una produzione che raggiunge a malapena i due milioni di bottiglie e che tuttavia si presenta come una giungla di denominazioni e sottodenominazioni, espressione anche di un ventaglio di vitigni autoctoni sicuramente interessanti, ma alcuni dei quali utilizzati in quantità e produzioni veramente di nicchia. Da qui la necessità di ’ripulire’ la gamma, quando si mette piede fuori dalla regione, come in occasione deltaly appunto. La prima novità di questa edizione è innanzitutto il posizionamento, non di mercato ma proprio quello fisico, nel senso che lasarà negli stand A1 e B1 del Padiglione 10, insieme a Piemonte e Liguria.