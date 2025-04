Quotidiano.net - Consorzio Vernaccia di San Gimignano protagonista al Vinitaly 2023

Leggi su Quotidiano.net

Ci sarà anche ildel Vinodi Santra i grandi protagonisti della 57esima edizione delin programma a Verona dal 6 al 9 aprile. Una realtà nata nel 1972 per tutelare, valorizzare e promuovere l’antico vino bianco e un territorio nel cuore della Toscana dalle caratteristiche uniche e dalla storia millenaria da cui tutto prende forma. Una promozione che non guarda solo al passato, ma che veicola l’immagine delladi Sannei mercati internazionali come uno dei grandi bianchi italiani: elegante, di carattere e con una grande capacità di invecchiamento. Anche quest’anno non può, quindi, mancare la presenza in terra veneta deltoscano al prestigioso Salone internazionale del vino e dei distillati con uno spazio dedicato a degustazioni e masterclass.