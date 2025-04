Lanazione.it - Confermate le tempistiche per il ponte e il Paladini

C’è una data particolarmente attesa in città, quella del nuovoche da Monte San Quirico si affaccerà sul Brennero. “L’impresa sta procedendo a pieno ritmo – così il presidente della Provincia, Pierucci –, anche se il meteo non ci è stato troppo amico. Comunque possiamo con sicurezza annunciare che a maggio ci sarà il posizionamento della struttura della campata nella sua collocazione nella sede definitiva. Entro la fine del 2025 sarà sicuramente operativo e fruibile, forse anche prima“. Quindi le due grandi campate da 80 e 100 metri saranno poste a dimora a primavera inoltrata. L’operazione di varo delle campate (costituite da tratti dell’impalcato con le relative arcate) sarà effettuata mediante l’impiego di specifici “carrelloni” attraverso cui saranno sollevate le singole componenti dell’infrastruttura dal basso per poi essere posizionate sulle pile in cemento armato già realizzate nell’area di golena del fiume.