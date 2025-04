Internews24.com - Conferenza Chivu pre Parma Inter: «Partita più importante per il club che per me. Così proveremo a metterli in difficoltà, gli assenti sono…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionepre, ecco le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della sfida di Serie A, le parole rilasciate dal misterpre, davanti ai giornalisti presenti, il mister ha presentato la gara in programma domani. Alcuni estratti:PER– «E’ unaper il, non per me. Il mio passato non posso rinnegarlo, in quella società ho passato 13 anni, la mia stima e il riconoscimento rimarrà per sempre. Ma in questo momento penso al, a quello che dobbiamo fare e a quello che è l’obiettivo nostro. Ho preparato lacome sempre fatto in questo mese e mezzo. Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa, bisogna saper affrontare questo tipo di partite»SI ASPETTA UNA REAZIONE DA MAN – «Ogniha la sua storia, questa squadra è sempre stata costruita per lavorare con le transizioni e la velocità degli esterni.