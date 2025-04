Lapresse.it - Conduttrici Tv, da Ventura a Myrta Merlino: ecco chi resta e chi cambia

Per la prossima stagione autunnale della tv si potrebbe assistere a un valzer delle. Tutto comincia da Mediaset che dopo aver assegnato a Veronica Gentili ‘l’Isola dei Famosi’ ha due caselle ancora da sistemare: ‘Pomeriggio 5’ e ‘Grande Fratello’, per quest’ultimo programma sembra destinata a concludersi l’era Signorini. Ma per la successione si è ancora in alto mare. Per l’appuntamento pomeridiano di Canale5cederà il testimone a una nuova conduttrice. Per lei c’è la conduzione di un programma nella prima serata di domenica su Rete4.Per la sostituzione alla guida di Pomeriggio 5 due sono le alternative: soluzione interna con Cesara Buonamici e Simona Branchetti in pole position oppure un nuovo ingresso proveniente dalla Rai. In cima alla lista ci sono i nomi di Eleonora Daniele e Nunzia De Girolamo, ma è un’impresa quasi impossibile per entrambe, visto che la prima è ben salda alla guida di ‘Storie Italiane’ e la seconda è in corsa anche per il sabato pomeriggio di Rai1.