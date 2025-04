Ilrestodelcarlino.it - "Comunicare storia e identità". Incontro a Gabicce Monte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un museo come opportunità per rilanciare il territorio: il comitato per la tutela del borgo dipresenta domani alle 16,30 al circolo Auser (via Roma,), il workshop ‘lae l’dei luoghi da vivere ed ammirare’. L’iniziativa, promossa dal comitato per proporre al Comune spunti per la valorizzazione delle ex Scuole dial fine di evitarne la vendita, è aperta a tutti coloro che desiderano prendere parte a un processo di partecipazione per dare valore al patrimonio pubblico. Interverranno il direttore della rete museale Marche nord, Luca Baroni, lo scrittore Roberto Malini, il presidente dell’associazione Amici della ceramica Mirko Brevi e la curatrice dell’archivio Franco Bucci, Viviana Bucci.