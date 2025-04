Zon.it - Comune di Salerno a corto di personale: in arrivo 235 nuove assunzioni entro il 2027

Ildisi prepara a rafforzare la propria struttura amministrativa per colmare il grave deficit diche si è venuto a creare negli ultimi anni a Palazzo di Città.Secondo quanto riportato dal quotidiano La Città e danotizie.it, la pianta organica si è assottigliata drasticamente, passando da 1.006 dipendenti nel 2017 agli attuali 735. Un calo netto di 271 unità, che ha messo in seria difficoltà diversi uffici e servizi comunali.Per fronteggiare l’emergenza, l’amministrazione ha approvato una programmazione triennale del fabbisogno del, che prevede un piano dimassiccio: 235 nuovi ingressi da qui al, attraverso concorsi pubblici e procedure selettive.L’obiettivo è quello di riportare efficienza nella macchina amministrativa e garantire servizi adeguati ai cittadini, puntando anche su un ricambio generazionale in diversi settori chiave della struttura comunale.