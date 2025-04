Ilrestodelcarlino.it - Compagnia dei carabinieri . Superate le tremila firme

Le rappresentanze delle associazioni di categoria di Castelfranco Emillia, in un documento congiunto, tornano sulla questione della raccoltaper insediare a Castelfranco una nuova caserma dei, che elevi contestualmente a Comando diquella che è l’attuale Tenenza. "Crediamo – scrivono Lapam Confartigianato, Cna, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti Modena e Cisl - nel valore della partecipazione come strumento per concorrere a cambiare, in meglio, la comunità in cui viviamo. Crediamo che ci siano grandi questioni che devono unire e la sicurezza del nostro territorio è la prima tra queste. Ecco perché abbiamo dato vita ad una campagna di ascolto che ha raccolto, in poco tempo, più di 3mila e cinquecentoa sostegno dell’elevazione adella Tenenza deidi Castelfranco Emilia.