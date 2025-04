361magazine.com - Como 1907 lancia Connect Me Too: l’audiodescrizione arriva allo Stadio Sinigaglia

L’iniziativaè orgoglioso di annunciare il lancio diMe Too, un innovativo servizio di audiodescrizione pensato per rendere loaccessibile anche ai tifosi con disabilità visive. Il progetto, realizzato in collaborazione conMe Too e CMT Translations, rientra nell’ambito delle iniziative dedicate all’inclusione e all’accessibilità.Grazie a questa nuova tecnologia, i tifosi ciechi, ipovedenti e pluridisabili visivi potranno seguire in tempo reale ogni momento delle partite casalinghe del, ricevendo direttamente sul proprio smartphone una cronaca dettagliata, emozionante e iper-descrittiva della gara.Il commento audio, curato da un audiodescrittore professionista, ricrea un’esperienza immersiva e multisensoriale: la voce espressiva del cronista, i suoni dello, il boato della folla e i cori dei tifosi trasformano ogni partita in un vero e proprio viaggio emotivo.